La troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions sera marquée par un duel entre le FC Porto et l’Olympique de Marseille. A domicile, le FC Porto s’organise dans un 4-2-3-1 avec Agustín Marchesín dans les cages. Ce dernier est devancé par Wilson Manafa, Chancel Mbemba, Malang Sarr et Zaidu Sanusi. Sergio Oliveira et Mateus Uribe composent le double pivot. Seul en pointe, Mousa Marega est soutenu par Jesus Corona, Otavio et Luis Diaz.







De son côté, l’Olympique de Marseille opte pour un 4-2-3-1 avec Steve Mandanda comme dernier rempart. Hiroki Sakai, Alvaro Gonzalez, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi composent la défense. Boubacar Kamara et Valentin Rongier se retrouvent au cœur du jeu tandis que Florian Thauvin, Morgan Sanson et Dimitri Payet se retrouve un cran plus haut. Dario Benedetto est seul en pointe de l’attaque.

Les compositions :

FC Porto : Marchesin – Manafa, Mbemba, Sarr, Sanusi – Oliveira, Uribe – Corona, Otavio, Diaz – Marega

Olympique de Marseille : Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Kamara, Rongier – Thauvin, Sanson, Payet – Benedetto

source: footmercato