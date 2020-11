Le successeur d’Alioune Sarr à la tête du CNG est très attendu. Alors que le ministre des sports ne devrait pas tarder à rendre le verdict, un nom circule déjà…

Dans sa livraison d’hier, Sunu Lamb avait donné des indices sur le nouveau président du CNG dont l’équipe sera dévoilée ce mercredi. D’après ce journal, c’est Issa Ndiaye qui est pressenti pour remplacer le Dr Alioune Sarr et présider aux destinées du CNG rapporte le site Setal.

Ancien directeur commercial de Samsung et aujourd’hui directeur général de l’entreprise Impact MTC, il est spécialiste dans le marketing, la communication, la distribution et le sponsoring. Il était le chargé du marketing du combat Balla Gaye2 vs Modou Lô du 13 janvier 2019.

Rappelons que le mandat d’Alioune Sarr a pris fin le 31 octobre passé. Le ministère des sports Matar Sarr a consulté plusieurs acteurs de cette discipline phare au Sénégal. Alors que plusieurs noms ont été annoncé (Tyson, Yekini, Keba Kanté …) , le choix est porté sur un profil pas inconnu du milieu.

wiwsport.com