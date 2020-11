A la faveur du mouvement qui se prépare au CNG, Ambroise Sarr pourrait bien quitter le poste de sélectionneur national. Qui pour coacher les Lions ?

Il a mené l’équipe nationale de lutte sans frappe dans toute sorte de compétitions internationale : CEDEAO, jeux africains, Francophonie. Il a également remporté toute sorte de trophée avec les Lions du Sénégal.







Si le départ du coach des Lions de la lutte sans frappe se confirme, se pose la question de savoir quel profil pour remplacer Ambroise Sarr dans Record. D’abord parce qu’il n’a plus rien à prouver. Ensuite parce que sa santé fragile et son âge avancé ne le lui permettent plus tellement.

wiwsport.com