Défait par le Maroc en match amical (1-2), le Sénégal compte se rebiffer face à la Guinée Bissau pour les prochaines sorties (11 et 15 novembre). C’est d’ailleurs l’attente des supporters sénégalais qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd.

En interview aprés la publication de sa liste, Aliou Cissé a parlé de cette derniére rencontre. Selon le sélectionneur, la taniére est dans la pression de faire des résultats. « Il y’a une pression positive. Une pression de bien faire le travail, d’encourager mes joueurs, de faire des résultats. Je pense aue c’est le leitmotiv de tous les entraineurs. Tout le monde a envie de faire de bons résultats et effectivement quand on en fait pas… » a t’il déclaré au micro de la FSF TV.







Au Maroc, le Sénégal a joué sans ses cadres: Sadio Mané , Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy… Ils sont de retour sur la liste publiée ce mardi. Une aubaine pour la taniére qui compte battre en aller et retour la Guinée Bissau.

« Les choses ne se passent pas tout le temps comme on a envie que cela se passe. Mais ce n’est pas pour autant qu’on peut dire qu’on est sous pression. L’opposition amicale contre le Maroc intervient au moment où nous sommes restés un an sans se retrouver. Ce regroupement était trés important pour nous dans notre processus de reconquete. Sur ce match là notre effectif a beaucoup évolué en raison des nombreux absences. Sur le résultat au Maroc, on a pris des enseignements. Et ils nous permettront de faire moins d’erreurs contre la Guinée Bissau et pour le futur. »

