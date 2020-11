Après une double confrontation contre les Lionceaux d’Atlas, les résultats des deux matchs n’étaient pas un objectif pour le coach Dabo. Il réagit dans Stades aux deux matchs livrés contre le Maroc, soldés par un nul (1-1) et une défaite (3-1).







« Les deux matchs sont arrivés au bon moment après quelques semaines de préparation depuis le 14 septembre. Il nous fallait des oppositions de niveau international pour avancer dans le travail. Et les Marocains nous ont donné cette opportunité. Je les remercie au passage. A notre niveau, cela nous a permis de voir de nouveaux joueurs, de revoir aussi des anciens, afin de jauger ce dont ils sont capables de nous proposer. Pour le bilan, c’est positif, le résultat des deux confrontations n’était pas un objectif.

Ce qui est important, c’est notre projet de jeu mis en place pour voir le collectif sur le terrain. Ces deux matchs amicaux ont permis d’avoir beaucoup de réponses à des questions. On a de la matière, il y a une base de travail, une bonne marge de progression. Il faut encore travailler pour améliorer tous les secteurs. Dans le secteur défensif de nos juniors, on a 70% de satisfaction. Maintenant, les 30%, il faut aller les chercher et, d’ici le tournoi du 20 au 30 novembre, on sera au top. Par contre, sur le plan offensif, il y a beaucoup de boulot à faire et c’est un secteur qui prend beaucoup plus de temps, mais on n’est pas inquiet.

On a des joueurs qui peuvent élever leur niveau de jeu pour le travail qui est en train d’être mis en place. Il y a l’arrivée de Mikaël Ngor Faye, qui vient pour la première fois dans le groupe des U20. Il n’est pas un renfort de taille dans ce groupe. Il a tout à prouver comme beaucoup d’autres qui viennent d’arriver en U20. », nous explique Youssoupha Dabo.

