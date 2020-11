Dans cette équipe type des Joueurs sénégalais les plus en vue de la semaine, on y retrouve des habitués et quelques nouvelles têtes.

Gardien







Encore Edouard Mendy dans les buts ! Costaud depuis son arrivée, le portier Sénégalais a réalisé deux « clean sheet » dans la samedi : en ligue de champion contre Krasnodar mercredi (0-4) et samedi à l’occasion de la large victoire de Chelsea contre Burnley (3-0). Son 3e match consécutif sans but encaissé en championnat. Mieux, le transfuge de Rennes a même égalé un record. Il devient le premier gardien de Chelsea à accomplir cette performance à ses débuts depuis un certain Petr Cech en août 2004.

Défenseurs

Kalidou Koulibaly a beau avoir réalisé un grand match ce soir contre Sassuolo, cela n’a pas suffi pour permettre à Naples de l’emporter (0-2). Cependant, son énorme match en Europa League contre Real Sociedad (1-0) lui a valu une place dans notre onze meilleur de la saison. Pour ne pas dire que, le géant défenseur sénégalais trouve toujours des arguments solides pour figurer parmi les meilleurs.

Dans l’axe, Abdoulaye Seck a livré une performance solide contre Tottenham de José Mourinho en Europa League, ce jeudi. Une victoire (1-0) qui place Antwerp seul leader de la poule J avec 6 points. Défensivement le sénégalais a réalisé un match correct.

Le très jeune Malick Thiaw complète l’arrière garde. Il s’est distingué lors sa deuxième titularisation de la saison avec Schalke 04. Le joueur sénégalais de 19ans a non seulement été bon défensivement mais il a trouvé le chemin des filets, son premier de la saison contre Stuttgart (1-1).

Milieux

Pape Alioune Ndiaye a déjà pris ses marques dans son nouveau club turc, Karagümrük. Vendredi soir lors du match d’ouverture de la 7e journée de la Super League Turc, le Sénégalais s’est offert un doublé (5-1) contre BB Erzurumspor. Une place donc logique dans notre onze de la semaine.

Dans le même match de Karagümrük, Alassane Ndao, a marqué le coup en délivrant une passe décisive à son compatriote Papa Alioune Ndiaye en plus d’inscrire le 4e but de la partie. Un succès qui leur permet de monter sur le podium avec 11 points, derrière Fenerbahçe et Alanyaspor de Papiss Cissé.

Tout comme Badou Ndiaye et Alassane Ndao, Sofiane Diop fait sa première apparition dans notre onze de la semaine. À l’aise techniquement, le milieu offensif a été l’un des acteurs clés de la victoire de Monaco (4-0) contre Bordeaux de Youssouf Sabaly. Le joueur a été précieux dans la construction des actions.

Très libre dans son positionnement sur le côté droit, Mamadou Lamine Gueye a réalisé une belle prestation à Nîmes (0-1). Il a été déterminant dans cette victoire en marquant l’unique but de la rencontre. Meilleur buteur de Pau Fc lors de l’exercice précédente, le jeune joueur a enfin débloqué son compteur pour cette saison sous les couleurs de Metz.

A gauche, on retrouve l’international U20 Amadou Ciss. Présent dans le onze de départ d’Amiens depuis son arrivée en provenance de Fortuna Sittard, le joueur s’impose comme un vrai leader dans l’effectif du club de la Ligue 2. Ce vendredi à l’occasion de la 8e journée, il a marqué contre Sochaux.

Attaquants

Notre duo d’attaque est composé de Amath Ndiaye Dhiedou et Mamadou Sylla, qui font aussi leur premières apparitions dans ce onze. En Liga 2, le premier a participé à la belle victoire des siens contre Malaga (3-1) en ouvrant le score. Tandis que le deuxième a été juste phénoménal. Contre Cartagena, le fraîchement venu de la Belgique a offert la victoire à son équipe en inscrivant un doublé. Sur cinq matchs, Mamadou Sylla est déjà à quatre buts sous les couleurs de Girona.

