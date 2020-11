En principe, c’est du 30 novembre au 30 décembre prochain que la série de stages pour les officiels techniques du CNP de pentathlon moderne (CNPPM) va se tenir. Mais cela pourrait se prolonger jusqu’en janvier 2021, si la situation sanitaire liée à la Covid-19 ne s’améliore pas.

Le pentathlon moderne n’est pas un sport très exigeant en termes de budget, surtout au niveau de la formation des officiels. Environ 7 à 8 millions FCFA, vont suffire pour dérouler le programme de formations pour les techniciens locaux avec l’appui du ministère des sports et du CNOSS. Ce programme démarre par un stage de niveau 1 animé par l’expert Simon Case et va regrouper les 20 meilleurs jeunes de la région durant une semaine.







Ce même stage de perfectionnement va s’organiser aussi à Ziguinchor, Kaolack et Saint-Louis. Mbour et Kolda sont également concernées par cette série de stages d’initiateurs. Ce qui permettra au CNP de pentathlon moderne de présidé par Gnagna Sy d’aller vers l’érection d’une fédération.

A noter que cette saison 2020 a connu un boom sportif avec le pentathlon moderne malgré l’interruption définitive imposée par la covid-1ç. En effet, à côté des Championnats nationaux du 22 février dernier, on a eu droit au Criterium national des jeunes pentathlètes et d’autres types de compétitions. C’est ainsi que de nombreuses journées se sont disputées à Dakar-banlieue (Mbao, Rufisque et Bargny) et Somone.

Record