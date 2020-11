Fenerbahce de Papis Demba Cissé et Mame Baba Thiam bat Antalyaspor et devient leader provisoire de la superleague.

Fenerbahce a dominé Antalyaspor pour le compte de la 7e journée de la superleague. Le premier but du match est inscrit par Tufan à la 49e minute. Antalyaspor a égalisé à la 52e minute avec un but inscrit par Podolski. Le deuxième but de Fenerbahçe est venu sur un penalty transformé par Diego Perotti (84).







Entré en deuxième période, Papis Demba Cissé est impliqué sur l’action qui a mené au penalty du 2e but de la victoire de son club. L’attaquant sénégalais Mame Baba Thiam était absent du groupe, il n’a donc pas participé à la rencontre.

Fenerbahce est actuellement leader provisoire avec 17 points devant Alanyaspor qui enregistre 16 points. Le club de Papis Demba Cissé a fait des recrues cette saison pour gagner le titre.

wiwsport.com