Le monde de la lutte est en attente du changement à la tête du comité national de la lutte (Cng) dont le mandat s’est achevé ce samedi 31 octobre. Après les consultations menées par le ministre des Sports, le remplaçant du docteur Alioune Sarr et de son équipe devrait intervenir ce lundi 2 novembre. Suite à la reconduction de Matar Ba lors du remaniement ministériel, rien ne semble retarder la mise en place de cette nouvelle structure d’exception. Le nouveau bureau aura un mandat de deux ans avec comme mission de mener la lutte vers une fédération.







Après l’expiration ce 31 octobre du mandat du président Alioune Sarr et du comité national de gestion de la lutte, la lutte sénégalaise est entrée dans une nouvelle ère. Le Docteur Alioune Sarr, va finalement céder le fauteuil et se faire remplacé à la tête de l’instance qu’il dirige depuis 1994. Le ministre des sports a déjà enclenché le processus de changement avec une série de consultations des principaux acteurs du monde de la lutte et de personnes ressources.

Matar Ba n’a pas manqué, il y a quelques jours, d’informer sur les grands axes de la nouvelle mission qui sera assignée à la future équipe et a indiqué dans Sunu Lamb la mise en place, entre autre d’une commission de lutte olympique pour le rayonnement de cette discipline en perspective des prochains Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus au Sénégal en 2026 et en permettant la présence de toutes les composantes de la lutte au sein de la nouvelle équipe. Ce, en vue d’une gestion collégiale et commissions renforcées.

Le successeur du docteur Sarr a été annoncé ce 2 novembre prochain. Si le changement de gouvernement aurait pu retarder cette nomination, rien ne s’y oppose désormais avec la reconduction du patron du ministre des sports. Pour l’heure, le suspense reste encore entier sur l’identité du prochain président du CNG qui aura pour mission de mener la structure d’exception à une fédération élue.

En place depuis 1994, Alioune Sarr et son équipe ont durant cette dernière saison été au centre de conflit avec une bonne frange du monde de la lutte. Certains acteurs de la lutte n’ont pas manqué, pour diverses raisons, de réclamer avec insistance le départ du président Sarr. Entre autres de leurs griefs, ils évoquent son ancienneté, les montants jugés élevés des sanctions pécuniaires infligées aux lutteurs. Mais également le manque de communication par rapport aux bilans annuels du CNG.

source: sudonline