Recruté en fin de mercato, Édouard Mendy s’est imposé dans le but de Chelsea et a déjà séduit Frank Lampard.

Édouard Mendy s’est imposé dans le but de Chelsea au point de devenir le numéro 1 aux yeux de Frank Lampard, séduit par les performances et l’attitude de l’ancien Rennais.







« Depuis son premier match contre Tottenham en League Cup et lors des matches qui ont suivi, Édouard Mendy a montré son assurance dans le but et c’est ce que nous recherchions lorsque nous l’avons recruté, a déclaré Frank Lampard en conférence de presse. Il est clairement venu pour nous apporter de la concurrence. C’est aux joueurs de montrer leurs qualités et il les a montrées. »

Une intégration rapide

« Il y a aussi la personnalité. Mendy s’est très bien intégré, a ajouté l’entraîneur de Chelsea. Il est impliqué, il s’entraîne dur, il veut parler et créer des relations avec les joueurs devant lui. Je suis content qu’il joue dans notre équipe. Je pense que c’est une très belle histoire. »

Mendy and Thiago key to Chelsea's form says Lampard after 3-0 win pic.twitter.com/D8W6Kzmwuc — BeanymanSports (@BeanymanSports) October 31, 2020

France Football