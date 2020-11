L’équipe de la Gambie, en plus d’avoir un adversaire (le Gabon) ‘’très difficile à manœuvrer’’, doit réussir le challenge tout aussi difficile de faire voyager sa sélection pendant la période de la pandémie de Covid-19, a indiqué son sélectionneur, Tom Sainfliet.

‘’Ce n’est pas seulement l’organisation technique et tactique du match qui est difficile, mais aussi réussir à voyager jusqu’au Gabon est un tout autre défi’’, a expliqué le technicien belge interrogé par l’APS.







Tom Sainfliet craint les difficultés que doit résoudre son équipe pour se rendre au Gabon en ce temps de pandémie de Covid-19 où certains pays ne sont pas encore desservis par les compagnies aériennes.

‘’Nos joueurs évoluent en Europe, aux Emirats arabes unis et en Arabie Saoudite’’, a rappelé le sélectionneur de la Gambie, qui occupe la première place (4 points) avec le Gabon dans sa poule de qualification à la CAN 2022.

La situation sera d’autant plus difficile que le match aura lieu à Franceville et non dans la capitale (Libreville), a regretté le technicien belge, qui a passé plus d’une dizaine d’années en Afrique.

‘’Mais la décision a été prise et nous devons nous organiser dans ce sens’’, a dit le sélectionneur de la Gambie, soulignant la nécessité de réussir une bonne organisation pour arriver à temps au Gabon.

Sur place, il faut aussi respecter les mesures barrières et prendre des précautions pour que l’équipe puisse faire son match en toute sécurité, a-t-il par ailleurs indiqué.

Ce sera aussi le travail du Team Manager et de l’ensemble de la Fédération gambienne de football qui fait du très bon travail, a ajouté le sélectionneur des Scorpions.

Le Gabon sera opposé à la Gambie le jeudi 12 novembre à Franceville, avant de se déplacer à Bakau le lundi 16 pour la 4-ème journée.

source: APS