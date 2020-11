À l’occasion de la 9e journée de Ligue 1, l’AS Monaco reçoit les Girondins de Bordeaux au stade Louis-II à 17 heures. Giflé par l’Olympique Lyonnais il y a une semaine (4-1), les locaux doivent relever la tête cet après-midi. Pour cela, Niko Kovac aligne un 4-3-3 avec Benjamin Lecomte en dernier rempart, derrière un quatuor composé de Caio Henrique, Benoît Badiashile, Axel Disasi et Ruben Aguilar.

Au milieu, Sofiane Diop accompagne Youssouf Fofana et l’ancien Bordelais Aurélien Tchouaméni. Tandis que Wissam Ben Yedder est épaulé par Gelson Martins et Kevin Volland devant. De l’autre côté, Jean-Louis Gasset poursuit avec son 4-2-3-1, au sein duquel Hatem Ben Arfa enchaîne un troisième match de suite et où Laurent Koscielny retrouve sa place de titulaire. Buteur lors du match face à Nîmes, Rémi Oudin, est aligné d’entrée.







Les compositions des équipes :

AS Monaco : Lecomte – Henrique, Badiashile, Disasi, Aguilar – Diop, Fofana, Tchouaméni – Martins, Ben Yedder, Volland.

Bordeaux : Costil – Benito, Pablo, Koscielny, Sabaly – Otávio, Basic – Adli, Ben Arfa, Oudin – Hwang.

