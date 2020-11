Metz et sa communauté sénégalaise s’offrent un précieux succès, d’autant plus que c’est le premier succès à l’extérieur. Bien aidés par un Mamadou Lamine Gueye, auteur de l’unique but de la rencontre, les hommes de Frédéric Antonetti gagnent 4 places au classement et s’installent à une surprenante 6ème place !