Le joueur de 27 ans qui a décidé de tenter un nouveau challenge après la relégation de son équipe en League One (3ème division anglaise) est entrain de marquer son empreinte à Huddersfield. Déjà titulaire indiscutable en défense depuis son arrivée, Naby Sarr vient confirmer son état de forme. En effet, le joueur sénégalais a été élu meilleur homme de la rencontre par les supporters de Huddersfield après le match. Il a également droit à une place dans le meilleur 11 du weekend en Championship.

🏆 You’ve voted @nabysarr as #htafc’s man of the match!

👏 Well played, Naby! https://t.co/DL1OrsYwgG pic.twitter.com/GcENRUBLT5

— Huddersfield Town (@htafc) October 31, 2020