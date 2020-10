Sans surprise le portier Sénégalais est titulaire devant les cages de Rennes contre Brest.

Le Stade Rennais a du mal à jouer sur les deux tableaux. Les Rouge et Noir n’ont plus gagné depuis la dernière trêve internationale, constat partagé avec son adversaire du jour, trop friable défensivement (3 buts ou plus encaissés lors de 5 matchs cette saison). Le rebond est impératif pour Brest comme pour Rennes afin de ne pas s’enliser dans le doute.







Voici les équipes officielles !

Les onze de départ

Le onze de Rennes : Gomis, Da Silva, Traoré, Aguerd, Dalbert, Nzonzi, Lea Siliki, Del Castillo, Terrier, Doku, Guirassy.

Le onze de Brest : Larsonneur, Faussurier, Duverne, Chardonnet, Perraud, Honorat, Belkebla, Mbock, Faivre, Cardona, Mounié.

