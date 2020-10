La victoire et la pole pour Liverpool de Sadio Mané ! Un temps menés sur leur pelouse, sur un but de Pablo Fornals, les Reds ont finalement disposé de West Ham (2-1) ce samedi, lors de la septième journée du championnat d’Angleterre. Et ce grâce à un penalty de Mo Salah et un but de l’homme en forme, Diogo Jota. Sadio Mané comme à son habitude, a réalisé un match correct.