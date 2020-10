Pape Abou Cissé est aligné en défenseur central par contre Ousseynou Ba, testé positif au covid 19, il y a quelques jours n’est pas encore tiré d’affaire. Le défenseur international Sénégalais manquera cette journée. Toujours invaincu en championnat , Olympiakos tentera de rester sur cette bonne lancée cet après midi devant Apollon Smyrni.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης από την @Stoiximan ! / Our line-up for today’s match against Apollon Smirnis FC is powered by @Stoiximan ! 🔴⚪️#Olympiacos #Slgr #OLYAPOL #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/iJ4RaA1TLz

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) October 31, 2020