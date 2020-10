C’est un feuilleton qui revient durant chaque mercato depuis quelques années maintenant. Mais le géant défenseur Kalidou Koulibaly est toujours collé à Naples.

« J’adore Naples et le Napoli m’aime, c’est le plus important. Je me rends toujours disponible match après match, j’ai encore trois ans de contrat, je suis calme » avait récemment fait savoir. Cependant, l’un de ses prétendants devrait revenir à la charge cet été.







Le champion d’Angleterre en titre, Liverpool pourrait à nouveau tenter sa chance pour s’attacher les services du défenseur de 29 ans au mois de janvier d’après la presse anglaise parcourue par wiwsport.com.

Avec la grave blessure de Virgil Van Dijk, qui devrait être forfait pendant plusieurs mois, les Reds sont dans l’obligation de se renforcer en défense centrale pour pallier son absence. Kalidou Koulibaly est désormais la cible numéro un des Reds. Jürgen Klopp espère signer le défenseur Sénégalais en janvier prochain pour augmenter les chances de son équipe de conserver le titre de Premier League.

Activement sur le dossier de Koulibaly lors du mercato estival, Manchester City et Manchester United avaient été refroidis par les exigences financières du Napoli et de son président Aurelio de Laurentiis, pas vraiment réputé pour faire des cadeaux sur le marché des transferts. Une somme de 80 millions est annoncée pour s’attacher les services du vice champion d’Afrique.

