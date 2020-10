Ils se sont ensuite imposé devant Midtjylland (2-0) en milieu de semaine dans le cadre de la 2ème journée de Ligue des Champions, sans leur trio Mané-Salah-Firmino laissé sur le banc au coup d’envoi pour se refaire la cerise. Cet après midi devant les Hammers, Klopp a décidé de titulariser son trio d’attaque. Sadio Mané et Cie seront au taquet pour cette 9e journée de la Premier League. Le Lion de la teranga est déjà auteur de quatre buts cette saison.

Here’s how we line up for tonight’s clash with @WestHam 👊🔴

— Liverpool FC (@LFC) October 31, 2020