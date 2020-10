Wolverhampton est classé à la 9ème place du Championnat d’Angleterre et Crystal Palace à la 8ème. Les deux équipes se sont déjà rencontrées 24 fois depuis 1969, le dernier match entre les deux formations a été remporté par Wolverhampton le lundi 20 juillet 2020 (Championnat d’Angleterre – 37e journée : 2-0).

Voici la composition probable des deux équipes pour ce match :

Wolverhampton : Patricio – Boly, Kilman, Coady, Semedo, Aït-Nouri, Dendoncker – Neves – Neto, Jimenez, Podence

Crystal Palace : Guaita – Dann, Clyne, Riedewald, Van Aanholt, Kouyaté – Milivojevic – Zaha, Townsend, Batshuayi, Schlupp

COME ON YOU PALACE#CPFC | #WOLCRY

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 30, 2020