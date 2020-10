En quête de son premier succès de la saison en Ligue 1 Uber Eats, le DFCO sait qu’il ne doit plus laisser filer cette occasion et qu’il se doit de prendre 3 points contre le FC Lorient dimanche. Pape Cheikh Diop est « prêt à tout donner ».

C’est Pape Cheik Diop qui a répondu vendredi aux questions des médias en conférence de presse. Le milieu de terrain sénégalais n’a pas tergiversé au moment de présenter les objectifs du match face à Lorient : « C’est un match où nous n’avons pas le droit à l’erreur. Tous les matchs de Ligue 1 sont difficiles, on le sait, mais contre Lorient, il faut réussir à prendre trois points. […] Nous nous sommes parlés entre joueurs, car nous sommes dans une position difficile. On sait que les trois matchs qui arrivent sont très importants. On va le faire, on va s’en sortir. »







Après avoir assuré de l’important travail réalisé au quotidien pour parfaire les automatismes au sein du groupe, Pape Cheikh Diop a présenté ce DFCO – FC Lorient comme « une finale » où il « faudra tout donner pour remporter le match ». Nos Dijonnais devront en effet se battre pour aller chercher ce succès et pour confirmer les deux dernières bonnes prestations à Gaston-Gérard : « Quand on joue à domicile, l’équipe est plus forte » a t-il confirmé.

Privé de ses supporters, le stade Gaston-Gérard va sonner creux. Un élément à prendre en compte et auquel il faudra rapidement s’adapter : « Quand on joue à domicile et qu’on n’a pas les supporters qui te donnent la force de tout donner, c’est très difficile pour la concentration… Le huis clos, c’est difficile pour mettre du rythme. Tu as l’impression de jouer un match amical. Il faudra être concentré dès les premières minutes. Le coach, le staff et le capitaine nous parlent pour nous mettre dedans. »

Comme depuis le début de saison, le numéro 6 dijonnais continuera de jouer un rôle important au sein du vestiaire : « Très jeune, j’ai joué des gros matchs et je sais comment ça se passe dans les vestiaires pour les plus jeunes. J’essaye de partager mon vécu en étant très impliqué auprès des jeunes. Je suis là pour les aider et tout donner pour l’équipe. »

