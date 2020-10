Lors de la 7e journée de la Super League Turque, Karagümrük de Pape Alioune Ndiaye et Alassane Ndao, a écrasé BB Erzurumspor sur le score sans appel de 5 buts à 1.

Pape Alioune Ndiaye a inscrit un doublé en 1ère mi-temps avec un premier but sur une passe de son compatriote Alassane Ndao et un second à la suite d’un corner, 3-0 à la pause. Au retour des vestiaires c’est Alassane Ndao qui inscrit le 4e but d’un belle frappe croisée.







Karagümrük promu cette saison occupe la 3e place du championnat avec 11 points, à 5 points du leader Alanyaspor.

