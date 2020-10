Crotone recevait Spal 2013 pour le compte du 3e tour en Coupe d’Italie. Le club des internationaux sénégalais Demba Thiam et Demba Seck a arraché la victoire lors de la série des tirs au but.

Les deux équipes ont fait match nul et vierge à la fin du temps réglementaire. L’attaquant de 19 ans Demba Seck a inscrit son premier but en professionnel. Une égalisation à la 114′ qui renvoie ainsi la partie aux tirs au but. Lors de cette séance, le gardien de but Demba Thiam a été impérial arrêtant deux pénalties. Spal s’impose finalement (4-3).







wiwsport.com