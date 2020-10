Majorque s’est imposé ce jeudi face à Malaga (3-1). Amath Ndiaye Diedhiou a ouvert le score lors de cette 5e victoire de la saison.

Cette rencontre compte pour la 9e journée de la deuxième division espagnole. Et pour la première fois de la saison, Amath Ndiaye Diedhiou a inscrit un but. Une bouffée de soulagement pour l’attaquant de 24 ans. « Nous avons eu un bon match. Nous avons travaillé parce que nous savions que nous étions face à une bonne équipe. Nous avons réussi à marquer tôt, nous n’avons pas baissé les bras et avons terminé avec 3 buts. Il y a beaucoup de matchs cette semaine, l’entraineur met des équipes différentes et toute l’équipe travaille très bien » a t-il déclaré à la fin du match.







Face à Malaga, Amath Ndiaye qui a rejoint le club le 5 octobre passé a disputé sa 3e rencontre de la saison. Il est prêté par Getafe pour une saison. « Je me sens bien après m’être remis d’une blessure. Nous sommes prêts pour dimanche. Nous pensons déjà à Saragosse maintenant et nous allons viser les trois points. «

