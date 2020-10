L’équipe nationale du Sénégal va disputer une double confrontation face à la Guinée Bissau. Alors que les matchs sont prévus les 11 et 15 novembre prochain (aller et retour). La tanière va ouvrir ses portes dés le début du mois.

En effet, la liste des Lions convoqués sera publiée le 2 ou 3 novembre. Les joueurs vont arriver les 8, 9 et 10. Ainsi que les arbitres gabonais désignés pour diriger la rencontre, le 9 novembre à 14h 40. Des tests de Covid-19 sont prévus le 10 et le 13 soit la veille et le lendemain du match.







Pour éviter le tollé noté lors de la rencontre annulée entre le Sénégal et la Mauritanie concernant la presse en ligne, la FSF va se réunir avec l’ANPS. Les deux entités vont parler des accréditations, elles seront au nombre de 80. L’instance compte respecter les mesures sanitaires édictées pour l’organisation d’un match en cette période de coronavirus.

La délégation sénégalaise va s’envoler pour Bissau le 14 novembre à 10h 30. Le vol retour est prévu après le match à 20h30.

wiwsport.com