Lors de la défaite de Rennes sur la pelouse du FC Séville (0-1) mercredi en Ligue des Champions, le gardien du club breton Alfred Gomis (27 ans, 2 matchs en LdC cette saison) a longtemps maintenu son équipe dans ce match grâce à ses parades.

Devant les médias, l’entraîneur rennais Julien Stéphan a souligné la belle performance de son portier.







« C’est la première fois qu’on est là. On va apprendre énormément de cette rencontre, même si elle était difficile pour nous. Alfred Gomis a fait un gros match, il nous a permis de rester dans la rencontre pendant longtemps. Je suis frustré de la manière dont on prend le but, il aurait pu arriver différemment », a tout de même analysé Stéphan.

Noté 7,5/10 et nommé homme du match par la rédaction de Maxifoot, Gomis a tout tenté sur cette rencontre.

