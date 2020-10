Lors de son point de presse de ce mercredi 28 octobre 2020, le sélectionneur national Boniface Ndong a évoqué la difficulté pour lui de pouvoir tenir un stage de préparation à Dakar. C’est ainsi qu’ils ont choisi de se retrouver directement au Rwanda avec les joueurs disponibles pour cette fenêtre.

“On ne sait pas qui sera disponible. Il y a aussi la Covid-19. On a ratissé large pour ces éliminatoires et on verra ceux qui seront disponibles avant le départ pour Kigali… Pour la préparation, les équipes européennes où on note le plus grand nombre de joueurs vont jouer les 21 et 22 novembre et le tournoi commence le 25, donc ce sera impossible pour moi d’effectuer un stage de préparation par exemple à Dakar, pouvoir sélectionner plus de 12 joueurs avant d’aller à Kigali… Avec le Directeur Technique National et la Fédération, on a décidé que tous les joueurs et le staff technique se rencontreront directement au Rwanda. J’essaierai d’y être avec le staff deux ou trois avant tout le monde pour préparer le terrain. On aura deux à trois jours pour se préparer avec au moins deux à trois séances d’entrainement avant le début de la compétition” explique le sélectionneur au micro de BASKET221.







