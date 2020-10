Encore un clean-sheet pour le Lion qui a gardé sa cage inviolée malgré les nombreuses tentatives du club russe. Edouard Mendy a encore sorti le grand jeu avec des arrêts exceptionnels confirmant le choix de Lampard sur son talent. Il garde sa feuille blanche en ligue des champions. Et c’est le troisième clean sheet consécutif pour le gardien.

Chelsea a eu des sueurs froides avec un penalty raté de Jorginho. Les Blues vont se rebiffer avant la mi-temps avec un but marqué. Timo Werner sur penalty, Hakim Ziyeck et Christian Pulisic vont consolider la victoire sans appel (4-0). Le club anglais bat ainsi Krasnodar pour son premier match en ligue des champions à domicile. Il compte désormais 4 points dans le groupe E.

Saves for both goalkeepers to make in the opening 10 minutes. First Mendy is called into action and just now Ziyech forces Safonov into a sharp low save.

⚫️ 0-0 🔵[10'] #KRACHE pic.twitter.com/4lHdi96aJq

