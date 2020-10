En conférence de presse ce mercredi pour décliner sa feuille de route, le coach des lions Boniface Ndong a vite défini ses priorités pour que l’équipe nationale retrouve sa place dans l’échiquier continental :







“Mon premier objectif est bien sur d’apporter une nouvelle vision au basketball sénégalaise, une nouvelle culture. Si je peu résumer ma culture c’est la culture de la gagne. On l’apprend on la fait grandir et on grandit avec. Donc mon objectif est d’instaurer la culture de la gagne au Sénégal, pour pouvoir revenir au sommet en Afrique. Le Sénégal n’est plus champion d’Afrique depuis 2017, et des générations se sont succèdées, peut-être qu la chance ne nous a pas accompagnée. Ma mission sera donc de la faire revenir” a-t-il déclaré.

Boniface Ndong en a profité pour lancer un appel à tous les acteurs du basketball, pour s’unir autour d’un même objectif : “Comme nous l’a assuré hier le ministre des sports, l’Etat va nous accompagner en nous donnant le moyens, pour réussir notre mission. J’appelle à la solidarité de tout le monde. Nous somme un pays de basket, mais nous avons besoin de tout le monde. Donc j’appelle à l’union de tous les sénégalais, joueurs, formateurs, entraîneurs… pour que l’union soit une de nos forces, même ceux qui ne sont pas d’accord avec moi, de voir l’intêret du Sénégal devant eux. «

Source: BasketSenegal