Wiwsport.com vous propose le classement actuel des meilleurs buteurs sénégalais en Europe. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés et ceux qui ont au moins 3 buts dans leurs compteurs depuis le début de l’exercice 2019-2020. Les principaux championnats européens sont concernés, à savoir la France, l’Italie, l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne la Turquie et la Belgique.

Pour le moment, le classement des buteurs sénégalais en Europe est dominé par le duo Ibrahima Niane – Boulaye DIA. Sur le trône de ce classement depuis deux semaines, Ibrahima Niane, désormais sur le flanc pour de longs mois en raison d’une grave blessure au genou, a vu l’attaquant de Reims le rejoindre sur un rythme fou.







Auteur d’un triplé historique à Montpellier, Boulaye Dia affiche 6 buts à son compteur en Ligue 1 française. La troisième place revient au joueur du Fc Bruges. L’attaquant Krepin Diatta, buteur pour la cinquième fois de la saison contre Standard n’a tout de même pas réussi à trouver la faille lors de la défaite de son équipe contre Louvain (2-1).

Au pied du podium, on retrouve la star de Liverpool, Sadio Mané. L’actuel homme fort de Klopp, l’attaquant sénégalais affiche a inscrit 4 buts en six journées de championnat Anglais. Double buteur contre Chelsea d’Edouard Mendy et auteur d’une prestation phénoménale ce weekend contre Sheffield (1-2), le joueur de 28 ans est sur une moyenne de 15 buts par saison depuis plusieurs saison avec les Reds.

Avec 3 réalisations, Mamadou Fall (Sporting Charleroi), Pape Ibnou Ba ( Niort) et Makhtar Gueye (KV Oostende) complètent notre top meilleurs artificiers Sénégalais.

Voici en détail le classement des buteurs Sénégalais

wiwsport.com