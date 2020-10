Le FC Bruges a raté l’occasion de s’imposer à domicile avec plusieurs occasions. Krépin Diatta a été impérial dans le couloir gauche. Il a été averti à la 32′ alors que son équipe était menée au score. Le club belge a égalisé avant la mi-temps sur penalty.

A l’origine de l’action, un centre parfait de Krépin Diatta. Le défenseur de Lazio Patric prend par la ceinture Rits qui tombe dans le rectangle. Après intervention de la Var, le pénalty est accordé et transformé par Hans Vanaken.

Les deux équipes auront plusieurs occasions pour corser le score mais en vain. Youssouph Badji est resté sur le banc.

+1 point! Proud of the team, they gave it all and tried until the end! 🔵⚫ #CluLaz #UCL pic.twitter.com/cvhGH2Tril

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 28, 2020