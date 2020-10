Voici la composition des Reds. Décisif lors de la victoire face à l’Ajax, Sadio Mané ne va pas etre titulaire cette fois. Pour la réception du champion de Danemark en titre, Klopp a décidé de laisser son trio d’attaque sur le banc.

🔴 TEAM NEWS 🔴

The Reds to take on @fcmidtjylland tonight 👊

— Liverpool FC (@LFC) October 27, 2020