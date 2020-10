Les hommes d’Aliou Cissé vont entamer leur regroupement le 8 novembre prochain, en vue des deux matchs qui les opposeront à la Guinée Bissau les 11 et 15 novembre prochain, matchs comptant pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022.

Aliou Cissé a choisi de démarrer son stage le dimanche 8 novembre à midi. Ce qui veut dire que les joueurs sont attendus à Dakar le dimanche dans leur quartier général l’Hôtel Radisson Diamniadio. Avant l’équipe nationale avait ses habitudes à l’Hôtel Rhino de Saly. C’est dans l’enceinte de cet hôtel 5 étoiles que les Lions vont se retrouver à nouveau pour préparer la double confrontation qui les mettra aux prises avec la Guinée Bissau, les 11 et 15 novembre prochain, au stade Lat Dior de Thiès et au Stde du 24 septembre de Bissau, pour le compte des 3 et 4 des joutes continentales de 2022 ; nous indique Record.







La CAF avait prévu le match retour pour le dimanche 15 novembre à 13h00 GMT au stade du 24 septembre de Bissau. Finalement, elle a revu son horaire et a reprogrammé cette rencontre à 16h00 GMT. La CAF donne une suite favorable aux demandes des deux fédérations qui l’ont officiellement saisie à cet effet.

Wiwsport.com