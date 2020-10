Absent des arènes depuis 2018, pour son grand retour, Yekini Junior veut en découdre avec le 3ème tigre de Fass, Gris bordeaux.

« Je veux Gris Bordeaux de Fass. Il n’a pas de combat, donc il ne peut pas me refuser avant qu’il ne fasse une saison blanche. J’ai fait mes preuves dans l’arène qui me permettent de croiser Gris Bordeaux. Et, encore une fois, il ne peut pas me rejeter. Il n’a aucun choix que de me croiser. Lorsque je portais les couleurs de Ndakaru, Gris Bordeaux avait battu mon ami Antoine Bakhoum, une défaite qui me fait mal jusqu’à présent. Même si je ne suis plus à Ndakaru, je viendrai pour prendre la revanche d’Antoine Bakhoum. Lorsqu’il concédait cette défaite, je venais tout juste de démarrer ma carrière. Donc mon plus grand souhait, c’est de croiser Gris Bordeaux pour effacer cette défaite de ma mémoire. », dit-il dans Sunu Lamb.







Il ajoute : « Il y aura un KO, parce que nous sommes deux bons bagarreurs. Je le mettrai KO »

Wiwsport.com