Lassana Faye, un footballeur arrière gauche d’origine sénégalaise qui évolue au club de ADO Den Haag (Pays-Bas). Né à Rotterdam d’un père originaire des Iles du Saloum, et d’une mère capverdienne, le joueur rêve de porter un jour le maillot sénégalais, même s’il n’écarte pas de jouer aussi pour les Oranjes des Pays-Bas.

Dans un entretien accordé à Senego, l’arrière gauche espère recevoir un jour une convocation du Sénégal pour enfin dit-il rendre fier à son père et sa famille.







Présentation

Je m’appelle Lassana Faye, j’ai 22 ans et je vis en Hollande et jouant pour ADO Den Haag.

Connaissance du Sénégal

Mon père est du Sénégal et ma mère du Cap-Vert. Je suis né et j’ai grandi aux Pays-Bas mais j’y suis retourné beaucoup l’été dernier pour rendre visite à ma famille au Sénégal. Je connais très bien le Sénégal parce que mon père m’emmenait moi et mon frère et ma sœur pour nous montrer d’où nous venons. Il a dit qu’il était important de savoir où sont nos racines et je l’apprécie pour cela. Ma dernière visite au Sénégal remonte à l’été dernier.

Choix Sénégal ou Hollande

Ce n’est pas un choix facile. Pour le moment, je vais attendre de voir ce qui vient en premier et voir ce que je ressens à ce moment précis, et parler avec mes proches qui sont toujours là pour moi. Ce serait une grande décision que je dois prendre. Si je choisirais pour le Sénégal, c’est parce que mon cœur est là, ma famille et ma lignée sont tous du Sénégal. Ils ont également une excellente équipe avec des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs au monde. Pourquoi je choisirais les Pays-Bas? Parce que j’ai grandi ici et que j’ai joué pour toutes les équipes nationales de jeunes. De plus, ils ont une grande équipe et une très grande ambition de réaliser de grandes choses et de gagner des trophées.

Contact avec Aliou Cissé

Je n’ai pas encore eu de contact avec l’entraîneur, mais dans un avenir proche Inshaa-Allah, je compte bientôt recevoir un appel de lui, je dois juste travailler et travailler dur.

Possible apport à l’équipe nationale

Je pense que je peux apporter des qualités offensives à l’équipe nationale, je peux monter et descendre à tout moment sur l’aile gauche et je sais très bien défendre mon couloir.

En 2018 on vous a vu demander à vouloir jouer pour le Sénégal est-ce la Coupe du Monde qui vous intéressait ou vraiment la motivation reste la même?

La Coupe du monde est l’une de mes ambitions, mais ce n’était pas la seule raison pour laquelle j’aimerais jouer pour le Sénégal, c’est une décision à long terme, pas seulement pour un tournoi. Bien sûr, à un moment donné, je m’attendais à un appel, mais bien que je ne sois pas appelé, cela me rappelle que je dois travailler encore plus dur et être encore plus performant que je ne l’ai déjà fait, il s’agit donc d’améliorer jeu par match jour après jour.

Concurrence en équipe nationale

Il y aura toujours de la concurrence si vous êtes sélectionné dans une grande équipe mais ma mentalité reste la même, j’aurai toujours ce qui est le mien, je me battrai jusqu’à mon dernier souffle.

Joueur sénégalais qui vous a le plus marqué

J’ai suivi certains matchs de l’équipe du Sénégal, mais pas tous, je pense que Sadio Mane est le meilleur joueur de l’équipe nationale en ce moment. C’est un excellent exemple.

Position des parents par rapports aux choix entre les 2 pays

Bien sûr, je suis également en contact avec l’équipe nationale des Pays-Bas, je pourrai répondre si les Oranjes m’appelle, mais je rêve de jouer tôt ou tard pour eux, pour le Sénégal.

Actualité en club

Je viens d’arriver dans mon nouveau club ADO Den Haag et de commence à prendre mes marques avec l’équipe. Mon ambition est de bien performer cette saison et de ramener ADO Den Haag au niveau où ils sont censés être. Je serai très satisfait et après je voudrais passer à une étape suivante. Je me sens bien à ADO Den Haag en ce moment et je travaille dur chaque jour pour m’améliorer, je suis heureux au club mais j’ai aussi de l’ambition.

Club de rêve

J’aimerais jouer un jour pour le Real Madrid ou le FC Barcelone, Inshaa-Allah. Si je continue de m’améliorer saison après saison, je me dirigerai vers le sommet.

Mot pour les sénégalais

Merci à tous les Sénégalais et j’espère vous voir bientôt dans les stades sénégalais. Je vous fait un gros coucou Lassana Faye.

avec Senego