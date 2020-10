Le président Seydou Sané a profité de son face-à-face avec la presse pour informer l’intention de son club de créer une académie en faveur de jeunes garçons âgés entre 12 et 13 ans pour les accompagner dans leurs études et dans le sport.

L’équipe fanion sud du pays était en assises du samedi 24 au dimanche 25 octobre 20 dans son siège à Ziguinchor. Deux jours de réflexion qui ont permis au président du Casa sport Seydou Sané, les membres du comité directeur de l’équipe, les techniciens et supporteurs du club Seydou Sané, dans leurs recommandations de révéler que le Casa sport est à la recherche de 250.000.000 FCFA en vue de la prochaine saison de football.







«Nous avons pris des recommandations et des décisions fortes à l’issu de ces deux jours de réflexion et d’échanges entre membres du comité directeur du Casa sport, les sages de l’équipe, les supporteurs et techniciens du club», a dit hier, devant la presse, Seydou Sané le président du Casa sport.

«Notre équipe est aujourd’hui à la recherche de 250.000.000 FCFA en prélude de la saison prochaine de football. Nous avons identifié les moyens et mis en place une feuille de route. Je dois vous dire que le Casa sport va mettre en place une académie avec des jeunes garçons dont les âges sont compris entre 12 et 13 ans pour les accompagner dans leurs études et dans le sport. D’ailleurs, à partir du 02 novembre prochain, le Casa sport va démarrer ses entrainements qui ont été perturbés par la pandémie du COVID 19 qui a fait son apparition dans notre pays le 02 mars 20 », a ajouté le président Sané.

L’équipe fanion sud a mis également à profit ses deux de pensée pour valider une stratégie de marketing, de communication. «Affirmatif. Nous avons validé une stratégie marketing, de communication où nous avons retracé les points forts et les faiblesses de notre équipe.C’est la raison pour laquelle, nous allons renforcer davantage la communication. Mieux, nous allons recapitaliser le Casa sport pour réfléchir sur toutes les modalités pour lui permettre de trouver des moyens afin de pouvoir réaliser ses objectifs», dixit Seydou Sané.

Le Casa sport dans un vaste chantier, «la maison du Casa sport avec 8.000 m2 est en phase d’être réalisée. Le budget pour sa construction avec un terrain de foot réglementaire, une piscine olympique, une tribune démontable, des projecteurs est de 600.000.000 FCFA. Mais la bonne nouvelle est que le comité directeur du Casa sport a levé toutes les sanctions qui ont été prises à l’endroit du comité des supporteurs de «Allez Casa». Nous avons maintenant dépassé les querelles au sein du comité de nos supporteurs. Un comité des sages a été mis en place et ce sont ces derniers qui vont désormais huiler les relations et es rapports dans les rangs de nos supporters», a conclu Seydou Sané.

