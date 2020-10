A Liverpool, Sadio Mané réalise un début de saison exceptionnel. A défaut de marquer, il fait marquer ou participe d’une manière ou d’une autre à trouver la faille dans la défense adverse. En effet, face à Sheffield samedi en Premier League, Liverpool doit dire merci au Sénégalais.

Menés, les Reds ont égalisé par l’entremise de Roberto Firmino qui profite d’une tête de Mané, repoussée par le gardien des Blades. Rebelote. Sur le but victorieux, le Lion a délivré un super centre du pied gauche à Diogo Jota qui double la mise de la tête. Score final, 2-1 en faveur de Liverpool qui se relance après deux matchs sans victoire en championnat. Au fil des journées, Sadio Mané montre de plus en plus son importance dans l’effectif. La preuve, le mardi dernier, l’équipe s’en est remise à son talent pour battre l’Ajax en Ligue des champions. Mané ayant été à l’origine de l’unique but de la partie.







Après le match, Jürgen Klopp, entraîneur des Reds, s’est dit impressionné par le grand match du Sénégalais. L’ancien technicien du Borussia Dortmund affirme qu’en un contre un, les défenseurs adverses n’ont aucune chance face à Mané. «Sadio Mané à 1 contre 1 est pratiquement injouable», a déclaré Klopp au micro de Sky Sports. Le Sénégalais, l’un des meilleurs joueurs de Premier League, est toujours décisif à chaque match. «A chaque fois qu’il a la balle», le numéro 10 de Liverpool «est un cauchemar pour la défense adverse», témoigne le coach des Reds.

