Dans le club messin depuis 2016, l’attaquant de 26 ans a un nouveau défi cette saison: combler le vide laissé par Diallo (transféré) et Niane (blessé). Après 8 matchs disputés et 1 but, l’ailier gauche se dit prê à relever ce défi.

Au FC Metz, il faudra tenir bon après le diagnostic de Niane qui restera prés de 6 mois éloigné des pelouses. Pour le moment, les messins s’en sortent bien avec un match nul à Angers (1-1) le week-end passé et une victoire hier face à l’AS Saint Etienne (2-0). Opa Nguette qui remplace Niane à ce poste s’est confié à Telefoot sur son nouveau rôle dans la composition: le taulier de l’attaque messine.







« C’est une responsabilité. Les faits ont fait que je sois à ce poste. Et je sais que le coach et mes coéquipiers ont énormément confiance en moi. Ils disent que le moment est venu pour toi d’être le numéro 9. Je vais faire le nécessaire pour faire le boulot et verrouiller l’équipe » a t’il déclaré.

❤️ AU COEUR DES CLUBS [EXTRAIT] 😔 Le départ de #Diallo, la blessure de #Niane… 🆙 @NguetteO doit désormais prendre ses responsabilités sur le front de l'attaque du @FCMetz 👊 Un nouveau rôle qui ne fait pas peur à l'international sénégalais#TelefootLaChaine pic.twitter.com/8SkJfr43zt — TELEFOOT LA CHAINE DU FOOT (@telefoot_chaine) October 26, 2020

