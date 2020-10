A la 25e minute, intervient la tentative est la mieux construite de Pyramids. Sur un beau jeu collectif marqué par une circulation fluide du ballon, la frappe de Mohamed Farouk après un centre d’Omar Gaber manque le cadre.

En seconde période, RS Berkane a repris avec autant d’enthousiasme que lors de la précédente et deux minutes plus tard rate une opportunité en or. Après un bon sprint sur la droite, Bakre El Helali offre une passe à Iajour, mais l’attaquant envoie le ballon au-dessus des cages de Soliman.