Le Saint-Louis Basket Club (SLBC) a procédé ce dimanche 25 octobre à la présentation des effectifs de ses équipes masculine et féminine pour le compte de la saison 2020/21. Des recrues de taille sont arrivés pour faire revenir l’équipe au sommet du basket sénégalais.

La saison 2020/21 du basketball devrait être alléchante au Sénégal, au vu des recrutements effectués par certains clubs. Du côté du Saint-Louis Basket Club, la nouvelle équipe dirigeante a tapé très fort en s’offrant de belles recrues pour sa première saison. Le nouveau président, Baba Tandian, n’a donc pas lésiné sur les moyens pour bâtir de grosses équipes.







Chez les dames, on note les arrivées de Oumy Ndoye en provenance des États-Unis, la nigériane Okonkwo Grâce et l’intérieure congolaise Mariana Muadi (ex-AS Vita club). En plus de ces trois, il y’a Mbarka Diop (ex-UGB) et Marieme Diop qui provient de Don Bosco Tamba.

Chez les messieurs, on note les retour de l’excellent pivot Papa Ndiaga Dia qui était à l’UGB la saison dernière, ainsi que l’expérimenté meneur Pape Faye (DUC). À eux s’ajoute le recrutement du guinéen Gua Debaros Mbemba, Ababacar Fall (Tamba BC) , Elhadji Khouma et Abdoulaye Sané (As Thiès). L’équipe devrait par ailleurs conserver ses piliers dont le capitaine Souleymane Gomis, l’international U19 Cheikh Faye et le meneur Balla Faye. Deux autres joueurs sont également en discussion avec le club annonce le président. Des équipes déjà solides sur le papier en attendant le démarrage de la saison. Ça promet !

Basket 221