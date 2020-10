Liverpool a battu Sheffield Utd ce samedi 2 buts à 1, avec Sadio Mané impliqué sur tous les deux buts des Reds.

Mais une action a retenu l’attention de beaucoup d’observateurs. Alors que Sadio Mané était totalement démarqué et attendait la passe sur une action de Mohamed Salah, l’Egyptien a préféré y aller en solo avec un tir qui finit sur le poteau. On voit juste après Sadio Mané glisser des mots de désaccord à Salah qui y réagit. Une situation qui rappelle le match contre Burnley la saison dernière qui avait provoqué la colère ouverte de Sadio Mané.







L’ancienne star des Reds, Michael Owen est revenu sur ce fait de match : « C’était une action très bien menée par Salah. Bien sûr Mané était tout seul au second poteau et s’attendait à une passe. On voit les deux joueurs discuter juste après l’action ».

« Pour moi la relation est saine pour le moment et que les deux joueurs ont tout le temps envie de marquer. Mais la rivalité entre Salah et Mané nous l’avons vu la saison dernière et on la sent toujours. »

