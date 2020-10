Le nouveau partenariat, d’une durée de dix ans, entre le FC Metz et l’Académie sénégalaise de Génération Foot, a été officialisé ce dimanche.

Fondée à proximité de Dakar en 2000, l’Académie Génération Foot s’est allié officiellement allié avec le FC Metz trois ans plus tard grâce à la signature d’une première convention de partenariat. En 2010, une deuxième convention était signée qui a, notamment, aboutie à l’arrivée et l’émergence de nombreux joueurs tels que Sadio Mané, Diafra Sakho, Habib Diallo, Ismaïla Sarr, Ibrahima Niane ou encore très récemment Pape Ndiaga Yade et Pape Matar Sarr…







Ce partenariat est arrivé à échéance cet été. « Il fallait procéder à remise à plat avec Mady Touré, le président de Génération, afin de revoir la convention », explique Bernard Serin, le président du FC Metz. « Après un toilettage nécessaire, l’élimination de certains choses désormais obsolètes et l’ajout de choses nouvelles, nous sommes arrivés à la signature » d’un nouvel accord.

Une nouvelle convention d’une durée de dix ans a été finalisée. « Elle définit à la fois la gouvernance sportive, administrative et économique », précise Bernard Serin. « Elle prévoit également les investissements que nous allons réaliser dans le futur. A savoir financer des terrains synthétiques, des immeubles d’habitations supplémentaires et des travaux afin d’assurer l’autonomie électrique et en eau du centre, afin d’être totalement indépendant. »

Le Républicain Lorrain