L’international sénégalais a brillé dans son rôle pour les Hornets à Vicarage Road, en livrant des performances impressionnantes alors que Watford a disputé un match nul 1-1 contre Bournemouth lors du match de championnat de samedi.

Sarr est resté à Watford pour aider le club à revenir en ligue 1. Sarr a inspiré le premier but lorsqu’il a placé Stipe Perica 12 minutes après le début de la rencontre et le gardien de but avant Asmir Begovic a mis son équipe devant.







Les deux équipes ont gaspillé un certain nombre d’occasions de marquer et le match cherchant à se terminer sur la voie des hommes de Vladimir Ivic, Chris Mepham a marqué un but égalisateur tardif pour s’assurer que le match se termine par un match nul.

Sarr a frappé trois tirs, fait 25 passes, livré cinq centres, 58 touches sur le ballon et était à la parade pendant la durée du match.

L’international sénégalais de 22 ans a maintenant figuré quatre fois pour la tenue Vicarage Road dans la campagne en cours.

Le tirage au sort a permis à Watford de terminer troisième sur la table du championnat après avoir récolté 14 points en sept matchs, nous informa Goal.

