Quatre jours après sa prestation médiocre face à Manchester United (défaite 2-1), le Paris Saint-Germain retrouve le Parc des Princes face à Dijon de Moussa Konaté titulaire à l’occasion de la 8ème journée de Ligue 1.

Pour cette rencontre, Thomas Tuchel effectue un large turn-over. Sergio Rico démarre dans les buts, protégé par un quatuor composé de Mitchel Bakker, Abdou Diallo, Danilo et Colin Dagba. Au milieu, Marquinhos accompagne Rafinha, Julian Draxler et Neymar (en 10). Devant, Pablo Sarabia est en soutien du jeune italien Moise Kean.







De l’autre côté du terrain, Stéphane Jobard titularise le nouvel arrivé Saturnin Allagbé dans les cages, derrière une défense formée par Ngonda Muzinga, Jonathan Panzo, Bruno Ecuele Manga et Sacha Boey. Un cran plus haut on retrouve une triplette Didier Ndong-Wesley Lautoa-Éric Ebimbe, tandis que Mounir Chouiar épaule Mama Baldé et Moussa Konaté en attaque.

Les compositions des équipes :

PSG : Rico – Bakker, Diallo, Danilo, Dagba – Marquinhos, Rafinha, Draxler, Neymar – Sarabia, Kean.

Dijon : Allagbé – Muzinga, Panzo, Ecuele Manga, Boey – Ndong, Lautoa, Ebimbe – Chouiar, Baldé, Konaté.

