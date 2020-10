Pour cette 5e journée de Bundesliga, les fans de football avaient droit à un derby de la Ruhr pour le moins déséquilibré au classement entre le Borussia Dortmund et Schalke 04.

Cela s’explique par le début de saison catastrophique de Schalke 04 qui pouvait cependant être un match piège pour les hommes de Lucien Favre après leur défaite sur la pelouse de la Lazio en Ligue des Champions mardi dernier (3-1).







Mais ce sont bien les joueurs de Dortmund qui rentraient le mieux dans ce match et se créaient les meilleures opportunités par l’intermédiaire de Giovanni Reyna et Mahmoud Dahoud, pas loin d’ouvrir le score à la demi-heure de jeu. Au retour des vestiaires, les locaux prenaient une nouvelle fois rapidement les choses en mains. Manuel Akanji (55e) ouvrait le score avant qu’Erling Braut Haaland double la mise (61e). En fin de match, Mats Hummel a donné plus d’épaisseur au succès de son équipe (78e).

Avec cette victoire 3-0, les Marsupiaux grimpent à la troisième place au classement et ne comptent désormais plus qu’un point de retard sur Leipzig et le Bayern.

Foot Mercato