«J’ai une très bonne relation avec Kepa», a déclaré Mendy. Avant de poursuivre : « dans le groupe, on reste ouvert. Les autres ont compris que le plus important est d’aider l’équipe, d’être là pour le groupe, donc nos relations sont bonnes. On a de bonne relation de travail, on se pousse à l’entraînement, chacun essaye de donner le meilleur de lui même pour continuer à progresser. On avance tous ensembles. Nous savons en tant que gardiens de but que nous devons rester souder. Nous l’avons compris et ça se passe très bien » a t-il expliqué.

L’implication de Cech dans son transfert

Ce n’est pas un hasard que l’ancien portier de Chelsea et d’Arsenal, Peter Cech était au cœur du transfert de Mendy à Londres. Selon le Sénégalaise, l’actuel conseiller sportif et technique des Blues a toujours aimé son profil. Cech qui a été récemment inscrit sur la liste des joueurs autorisés à jouer la Premier League cette saison, et qui a fait il y a 16 ans le même voyage que Mendy de Rennes à Chelsea, avait envie de compter Édouard Mendy dans les rangs de Chelsea.