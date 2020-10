LaLiga a déroulé le tapis rouge pour le clasico dans sept endroits emblématiques à travers le monde pour célébrer le plus grand match du football mondial, FC Barcelone vs Real Madrid, ce samedi 24 octobre à 14 heures.

Ce sera la 181e rencontre entre les deux équipes espagnoles. LaLiga a mis en place des installations spéciales « Tapis Rouge » qui symbolisent l’invitation au monde pour regarder le Clasico selon le communiqué parvenu à wiwsport.com.







Les sept sites du Tapis rouge ont été soigneusement sélectionnés pour leur prestige et leur passion. Les lieux emblématiques choisis à travers les sept continents sont: Sydney Opera House – Sydney (Australie), Red Fort -Delhi (Inde), Navruz Palace – Douchanbé (Tadjikistan), Tower Bridge – Londres (Royaume Uni), Place du Souvenir africain – Dakar (Sénégal), The Vessel at Hudsons Yards – New York city (USA) et Trre del Reloj -Carthagénes des Indes (Colombie).

« LaLiga est fière d’inviter le monde à regarder Elclasico ce week-end. De Londres à Dakar, l’installation des « tapis rouges » à travers le monde, a donné vie à l’excitation , au divertissement, au glamour et à la portée mondiale de ce luminaire de LaLiga » a déclaré Oscar Mayo, responsable marketing internationale de l’instance espagnole.

Ramata Thiam, délégué du réseau mondial a ajouté: » ElClasico est non seulement le plus grand rendez-vous du football mondial, mais aussi l’un des plus grands événements du calendrier sportif et de divertissement. Et où mieux pour dérouler le tapis rouge pour Elclasico à Dakar – une ville pleine de vie, d’histoire et de passion, avec le football au cœur même de celle-ci ».

wiwsport.com