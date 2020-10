Avant Rennes-Angers vendredi soir, en match d’ouverture de la 8e journée de Ligue 1, Julien Stéphan s’est exprimé sur la situation de Mbaye Niang.

En conférence de presse, dans des déclarations relayées par le journal Ouest-France, l’entraîneur du SRFC a indiqué que la reprise de l’attaquant sénégalais était en bonne voie. « Elle se poursuit dans de bonnes conditions. Il réalise entre deux et trois séances quotidiennes. On s’est fixé des objectifs. Encore un peu de patience, on n’est pas très très loin de son retour », lit-on sur Topmercato.







Pour l’heure à l’écart du groupe après son départ avorté à l’AS Saint-Etienne, le footballeur de 25 ans ne jouera pas face au SCO.

wiwsport.com