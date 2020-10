Représentant le Sénégal à la Coupe de la CAF, le Jaraaf jouera le tour préliminaire en novembre prochain. Malgré les difficultés pour une bonne préparation, le coach Malick Daf croit plus que jamais au potentiel de son équipe et de s’imposer dans cette compétition.

« C’est vrai qu’on a un bon effectif, mais il ne faudrait pas qu’on s’endorme dessus ; il faut qu’on travaille, qu’on prépare une bonne équipe, compétitive et qui sera capable de représenter dignement le Sénégal. Je pense que c’est d’abord ça l’essentiel. Nous avons, bien sûr, réussi un bon recrutement, mais avoir de bons joueurs ne suffit pas, le talent seulement n’est pas suffisant. Le Sénégal a toujours eu de bons joueurs, maintenant c’est l’aspect mental qu’il faudra travailler. Il n’est pas impossible de nous imposer en Afrique, mais il faudra bosser dur car c’est dans la douleur qu’on peut accéder à ce qu’on veut. Pour nous, l’Afrique c’est le top niveau. On y était il y a 2ans, et cette fois encore on sait que ça ne sera pas facile. Il nous faudra beaucoup d’expérience. Nous allons préparer au mieux cet effectif et mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir rivaliser avec toutes les équipes du continent. », indique le coach du Jaraaf dans le quotidien Record.







Wiwsport.com