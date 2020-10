Le Don King a finalement trouvé un accord avec Lac 2 de l’écurie Walo et Eumeu Séne de Tay Shinger. Le combat est sur le point d’être ficelé.

Gaston Mbengue a fini par arrondir les angles avec Lac 2. Le patron de Gaston productions a fait des efforts financiers. Il a en effet augmenté un montant raisonnable sur le prix réclamé par le puncheur du Walo, qui a finalement accepté l’offre.







Du côté du Fou de Tay Shinger, ils étaient déjà tombés d’accord depuis très longtemps, sur le cachet et l’adversaire à affronter. De sources sûrs, il n’y a plus de brouille entre le promoteur et les deux futurs lutteurs. Il ne reste qu’à signer les contrats, verser les avances également dans un très bref délai, écrit Sunu Lamb.

